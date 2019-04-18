السعودية تدين الهجومين الإرهابيين الأخيرين في باكستان والصومال

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، 18/نيسان/2019 عن

إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب

باكستان.

Advertisements

كما أدان الهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.