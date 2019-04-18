طقس المملكة.. تنبيه باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة نجران.
وذكرت أن الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول ، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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