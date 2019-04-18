السودان.. احتشاد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر قيادة الجيش

تجمع عشرات الآلاف من السودانيين، اليوم الخميس، خارج مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وعدد

من الأقاليم، بعد دعوات للمشاركة في مليونية الجمعة، تطالب بتحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر

البشير.

وشارك آلاف الأطباء وعاملون بقطاعات مهنية مختلفة في مواكب احتجاجية بمدن كسلا والقضارف شرقي البلاد، والفاشر والأبيض (غرب)، والنيل الأزرق (جنوب)، وجميعها توجهت لمقار قيادة الجيش، حسب ما أكده شهود عيان لـ"العين الإخبارية".

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 شهور داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.

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ويوم 11 أبريل/نيسان الماضي انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.

ووصلت إلى ساحة الاعتصام، الخميس، مواكب احتجاجية سيرها متضررون من نظام البشير وقطاعات مهنية مختلفة، بينها المعلمون والمهندسون والمحامون الذين هتفوا بضرورة تطهير العدالة من الإخوان "الكيزان.

وتمسك عدد من المحتجين أمام ساحة الاعتصام بالخرطوم بعدم مغادرة مقر الاعتصام قبل مشاهدة مطالب الثورة تتحقق، وعلى رأسها نقل السلطة لحكومة مدنية.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، قبل أسبوع، راجت أنباء تتحدث عن اعتقاله بجانب عدد من رموز نظامه السابق، لكن تلك الأنباء لم تكن مسنودة إلى مصدر رسمي، كما لم تنشر أي صورة أو فيديو يوضح عمليات الاعتقال.