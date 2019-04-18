نيجيريا.. مقتل 52 من بوكوحرام خلال هجوم فاشل على قاعدة عسكرية

لقي 52 إرهابياً من تنظيم بوكو حرام الإرهابي في نيجيريا حتفهم خلال هجوم حاولت

عناصره شنه على قاعدة للقوات متعددة الجنسيات المتواجدة شمال شرقي البلاد.

وذكر المتحدث باسم الجيش النيجيري العقيد أزيم بيرمانودا أن جنديين تشاديين اثنين قتلا في الهجوم الذي شنه "بوكو حرام"، مؤكداً أن الهجوم وقع عند قيام قوة مسلحة من التنظيم بمهاجمة قاعدة عسكرية مشتركة ليلا.

وتتكون قوات القاعدة العسكرية المشتركة، التي تعرضت للهجوم، من جنود 4 دول، هي: "نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر"، وتم نشرها على الأراضي النيجرية لمقاتلة هذا التنظيم الإرهابي.

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وأضاف العقيد بيرمانودا أن 11 جنديا تعرضوا من القوة لجروح، إضافة إلى الجنديين اللذين قتلا، لافتاً إلى أن قوات الجيش التشادي تصدت للإرهابيين.

وتمكنت القوات المشتركة -بحسب المتحدث باسم الجيش النيجيري- من قتل 52 عنصراً إرهابياً ينتمون إلى تنظيم بوكو حرام، فيما سيطرت القوات التشادية على عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وأخرى خفيفة من القوة المهاجمة.

يذكر أنه قُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء تمرد بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، فيما لا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.