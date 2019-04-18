13 قتيلاً و114 مفقوداً إثر غرق مركب في الكونغو الديموقراطية

اسماء السيد - الكونغو: قتل 13 شخصاً واعتبر 114 في عداد المفقودين إثر غرق مركب في بحيرة كيفو في جمهورية الكونغو الديموقراطية فيما أعلن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي يوم حداد وطني، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية الخميس.

وقالت الرئاسة في بيان "أعلن رئيس الجمهورية يوم حداد وطني (الجمعة) بسبب غرق مركب" قُتل على إثره 13 شخصاً فيما اعتبر 114 في عداد المفقودين.

وكانت الرئاسة أشارت في تغريدة الثلاثاء إلى عدد "150 مفقودا"، فيما عرض أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي تحدث عن "العديد من المفقودين"، المساعدة على جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكان هذا المركب ابحر ليل الاثنين إلى الثلاثاء وعلى متنه "49 شخصاً وسبعة أطفال"، وفق بيان المسافرين، غير أنّ هذا البيان غالباً ما يخفي ركاباً غير قانونيين.

وتتكرر حوادث الغرق في الكونغو الديموقراطية بسبب الحمولات الزائدة وتقادم المراكب وغياب سترات النجاة عليها، فضلاً عن عدم معرفة غالبية المسافرين السباحة.

