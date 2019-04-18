هل من الممكن ترميم كاتدرائية نوتردام في خلال خمس سنوات؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة ملتقطة في 16 نيسان/أبريل 2019 لكاتدرائية نوتردام إثر الحريق الذي اجتاحها ودمّر جزءا منها

يطمح الرئيس إيمانويل ماكرون لإنجاز ترميم كاتدرائية نوتردام التي شبّ فيها حريق الاثنين "في خلال خمس سنوات"، لكن هل تتمتّع فرنسا فعلا بالموارد البشرية والمادية والتشريعية اللازمة لجبه هذا التحدّي الهائل؟

س: ماذا يمكن فعله في خلال خمس سنوات؟

ج: المهلة مقبولة لكن لا بدّ من اتخاذ قرارات صائبة في ما يخصّ التقنيات، بحسب ما قال المهندس جان-ميشال ويلموت عبر أثير إذاعة "فرانس أنتر"، مشددا على ضرورة استخدام مواد مركبة.

أما بالنسبة إلى بنجامان موتون كبير المهندسين المعماريين في كاتدرائية نوتردام حتى العام 2013، "فمن السهل احترام هذه المهلة إذا ما تمّ الاستعانة بشركات متعددة الجنسيات تتولّى إنجاز الأعمال بسرعة فائقة، كما يحصل عند بناء برج من الإسمنت المسلح".

غير أن فريديرك ليتوفيه احد رؤساء تجمّع شركات ترميم المعالم التاريخية (جي ام اتش) اعتبر من جهته أن "المهلة قصيرة"، مقترحا فترة تراوح بين 10 سنوات و15 سنة وموضحا "هناك مرحلة أولية تقضي بضمان أمن الموقع تمتدّ على عدّة أشهر يليها تقييم للأضرار لستة أو سبعة أشهر شرط توافر الموارد البشرية اللازمة".

وبغضّ النظر عن المواد المستخدمة لورشة الإعمار، هناك مهل لا يمكن تقصيرها، على حدّ قول ليتوفيه الذي أشار إلى أن مرحلة التجفيف "قد تستغرق أشهرا عدة".

س: هل ترميم الكاتدرائية لإعادتها إلى شكلها الأصلي أطول؟

ج: بات من الممكن اليوم "على الصعيدين البشري والتقني إعمار الكاتدرائية لإعادتها إلى شكلها الأصلي"، بحسب فرنسوا أسلان رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في ترميم السقيفات القديمة.

وقد سمحت أعمال الخبير الفني الأميركي أندرو تالون برقمنة أجزاء كبيرة من الكاتدرائية بواسطة الليزر.

ولفت ويلموت إلى أنه "من الممكن تشييد ملعب في خلال سنتين، لكن إذا ما أردنا استعمال طريقة بناء تقليدية، فإن الأمر سيستغرق أكثر من خمس سنوات"، داعيا إلى الاستعاضة عن خشب السقيفة والرصاص في تغطية السقف بالمعدن والتيتانيوم "غير القابلين للاشتعال".

لكن بالنسبة إلى موتون "ينبغي عدم تفويت الموعد".

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وأعرب ويلموت من جهته عن خشيته من أن تعرقل صعوبة الوصول إلى وسط المدينة الأعمال، موصيا باستخدام نهر السين لنقل المعدات.

س: هل الموارد البشرية والمادية متوافرة لإنجاز هذه الورشة؟

ج: قد تعاني هذه الورشة "من نقص في اليد العاملة المتخصصة في صقل الحجارة والنجارة والتسقيف"، بحسب جان-كلود بيلانجيه الأمين العام لجمعية الحرفيين "لي كوبانيون دو دوفوار".

ولفت ليتوفيه إلى أن "قطاعنا يعاني من نقص في اليد العاملة الشابة وفتور الحماسة إزاء هذه المهن الحرفية، لكن في وسعنا حشد طاقم كفوء. كما إن المواد اللازمة متوافرة في فرنسا، من خشب وزنك وحجر ونحاس ورصاص".

وقد قدمت شركة التأمين "غروباما" التي تملك غابات كثيرة في نورماندي 1300 شجرة بلوط تعود لأكثر من مئة عام قد تستخدم لإعادة الكاتدرائية لشكلها الأصلي.

س: ما المبلغ اللازم للترميم؟

ج: كان وزير الثقافة السابق جان-جاك إيياغون أول من تطرّق إلى الكلفة المحتملة لهذه الورشة، مقدرا إياها بين "600 مليون ومليار يورو". وقد وصلت التبرعات المتعهد بها إلى 850 مليون يورو بعد ظهر الأربعاء، بالرغم من جدل أثير في هذا الصدد.

وفي حالات كهذه، "لا تكمن المشكلة في كلفة الورشة بل في القيود التي قد تؤخّر المهل"، بحسب ما قال ليتوفيه الذي ذكّر أن "المعاملات الإدارية معقّدة في فرنسا. ولا بدّ للدولة من تيسير الأمور".

وفي ختام جلسة لمجلس الوزراء مخصصة بالكامل لترميم كاتدرائية نوتردام، أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب الأربعاء عن سلسلة من التدابير لاحترام المهلة التي أعلنها الرئيس، من بينها مسابقة دولية لإعادة تشييد البرج المستدق الذي انهار وتحفيزات ضريبية على التبرعات ومشروع قانون لاكتتاب وطني.

وكلّف الجنرال جان-لوي جورجولان وهو رئيس أركان متقاعد منذ سنتين ونصف السنة في السبعين من العمر، بهذا المشروع.

وأطلق سباق مع الزمن لأن هذا الاستحقاق يتزامن مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 2024.