نواب للمواطنين: تعديل الدستور سيكون سبب الاستقرار

تحرير:أحمد جاد يكثف أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية تحركاتهم، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحشد المواطنين وحثهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستبدأ داخل مصر السبت المقبل على مدار 3 أيام، إذ يتبارى النواب في تنظيم المؤتمرات المؤيدة للدستور، إضافة إلى نشر آلاف اللافتات الداعمة للتعديلات، ودعا برلمانيون إلى ضرورة المشاركة في الاستفتاء، وكان الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أول المطالبين بذلك، موجها الدعوة للشعب، بضرورة المشاركة، كما طالب النواب، بعد الموافقة النهائية على التعديلات، بأن يحفزوا...

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