العثور على 20 مليون دولار بخزينة البشير في السودان (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى في السودان، اليوم، مقطع فيديو يرصد استلام خزينة البنك المركزي السودانى مبلغ 20 مليون دولار، تم العثور عليها في خزينة القصر الرئاسي عقب رحيل الرئيس المعزول عمر البشير.

وبحسب النشطاء عثرت سلطات المجلس العسكري الانتقالى على مبلغ 20 مليون دولار في خزينة قصر الرئاسة، عقب استلامه ودخول رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان لممارسة مهامه من داخله.

ولم يتسن لـ"فيتو" التأكد من صحة مقطع الفيديو الذي يوثق العثور على المبلغ المذكور في قصر الرئاسة، من مصدر رسمى مطلع على التفاصيل.

وكان قد طالب رئيس المركز...