روني لحود: مبلغ 300 مليار ليرة للقروض السكنية يشكل 10 بالمئة من الطلب

علق المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود على التعميم الصادر سابقا عن مصرف لبنان بتخصيص مبلغ 300 مليار ليرة للقروض السكنية، مؤكدا ان "هذا المبلغ لا يكفي حجم السوق وهو يشكل 10 بالمئة من الطلب في السوق العقاري"، لافتا الى ان "معظم المصارف لم توافق على هذا الموضوع اساسا".
وراى لحود أن "الحل السريع ممكن اذا طلب حاكم مصرف لبنان بتحريك الاحتياطي الالزمي وضخ السيولة بفائدة 5 ونصف بالمئة على المواطن".
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