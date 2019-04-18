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توقيف سوريين في جزين لدخولهم لبنان خلسة ولحيازتهم إقامات منتهية الصلاحية

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أوقفت مخابرات الجنوب في ​الجيش اللبناني​ - مكتب أمن جزين، عددًا من السوريين في مدينة جزين، لدخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية ولحيازة بعضهم الآخر إقامات منتهية الصلاحية.

ويقوم مكتب المخابرات بالتحقيق معهم، وتحويلهم إلى المراجع المختصة.

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