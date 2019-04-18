توقيف سوريين في جزين لدخولهم لبنان خلسة ولحيازتهم إقامات منتهية الصلاحية

أوقفت مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني - مكتب أمن جزين، عددًا من السوريين في مدينة جزين، لدخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية ولحيازة بعضهم الآخر إقامات منتهية الصلاحية.
ويقوم مكتب المخابرات بالتحقيق معهم، وتحويلهم إلى المراجع المختصة.
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