توقيف سوريين في جزين لدخولهم لبنان خلسة ولحيازتهم إقامات منتهية الصلاحية

أوقفت مخابرات الجنوب في ​الجيش اللبناني​ - مكتب أمن جزين، عددًا من السوريين في مدينة جزين، لدخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية ولحيازة بعضهم الآخر إقامات منتهية الصلاحية.

ويقوم مكتب المخابرات بالتحقيق معهم، وتحويلهم إلى المراجع المختصة.