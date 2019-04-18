ترأس راعي ابرشية ​البترون​ المارونية ​المطران منير خيرالله​ ​رتبة الغسل​ في كنيسة سيدة الانتقال، بمشاركة كاهن الرعية الخوري بيار طانيوس ولفيف من الكهنة والآباء. وفي دير مار قبريانوس ويوستينا في ​كفيفان​ حيث ضريحي القديس نعمة الله والطوباوي اسطفان، اختار رئيس الدير الاب بطرس زياده 12 شخصا من أفراد هيئات تعليمية مدراء حاليين وسابقين ومعلمين ليكونوا تلاميذ يسوع في الرتبة، وألقى عظة تناول فيها معنى خميس الرتبة وعرض للاحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم، وتحدث عن محبة ​المسيح​ للانسان داعيا الى التشبه بالمسيح وعيش التواضع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطران خيرالله ترأس قداس رتبة الغسل بكنيسة سيدة الانتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.