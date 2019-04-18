أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أننا "بدأنا باعداد دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء وهذا الاجراء بحاجة الى 6 اسابيع ومن بعدها يتم ارسالها إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليها".
وفي حديث تلفزيوني اوضحت بستاني أن "هناك اجراء جديد سنقوم به وهو ان ننشر دفاتر الشروط في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وهذا الاجراء مهم لمزيد من الشفافية".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: سننشر دفاتر الشروط في الجريدة الرسمية لمزيد من الشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.