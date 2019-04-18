بستاني: سننشر دفاتر الشروط في الجريدة الرسمية لمزيد من الشفافية

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ أننا "بدأنا باعداد دفاتر الشروط في موضوع ​الكهرباء​ وهذا الاجراء بحاجة الى 6 اسابيع ومن بعدها يتم ارسالها إلى ​مجلس الوزراء​ ليتم الموافقة عليها".

وفي حديث تلفزيوني اوضحت بستاني أن "هناك اجراء جديد سنقوم به وهو ان ننشر دفاتر الشروط في ​الجريدة الرسمية​ وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وهذا الاجراء مهم لمزيد من الشفافية".