صلوات وتراتيل في كنيستي عشقوت وبلونة عشية رتبة الغسل

احيت رعية مار يوحنا المعمدان في ​عشقوت​ لقاء امام صليب الاراضي المقدسة الذي يحتوي على 4 ذخائر عن الاراضي المقدسة تحت عنوان "بجراحه شيعنا " خدمته جوقة واوركسترا "حب العطاء" بقيادة المايسترو كريستل حيدر. وفي رعية ​مار الياس​ ​بلونة​ رفعت الصلوات ايضا على نية المخلص في لقاء روحي تحت عنوان "فتسلمنا حياة" تطرق اللقاء الى ابعاد الحدث روحيا وايمانيا بالمفهومين الديني والانساني وجوهر التضحية من اجل الآخر.

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