شدّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أنّ "العفو العام مطروح، ومن تلوّثت أيديهم بدماء اللبنانيين من عسكريين ومدنيّين، لن يطالهم العفو ونحن مصرّون على هذا الموضوع".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّني أفتخر أنّ في حرب تموز عام 2006، كنت جزءًا من مقاومة العدو الإسرائيلي، وكان مركزي بين صيدا وصور على امتداد 34 يومًا، وهذه الأيام لا تغيب عن بالي، وهي جزء من كرامتي ووجودي".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم: من تلوثت أيديهم بدماء اللبنانيين من عسكريين ومدنيين لن يطالهم العفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.