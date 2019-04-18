شدّد رئيس جميعة "اليازا" زياد عقل، على أنّ "هناك ظاهرة تزيد على الطرقات اللبنانية، هي كثرة انقلاب السيارات".
وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أنّ "هذه الظاهرة هي نتيجة أوّلًا السرعة وثانيًا غياب الإشارات التحذيرية على الطرقات وفق الأصول". وبيّن أنّ "اقتراحنا إلى وزارة الأشغال العامة والنقل هو أن يكون هناك دليل موحّد للإجبار على تحسين شروط السلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر عقل: إزدياد ظاهرة انقلاب السيارات على الطرق بسبب السرعة وغياب الإشارات التحذيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.