عقل: إزدياد ظاهرة انقلاب السيارات على الطرق بسبب السرعة وغياب الإشارات التحذيرية

شدّد رئيس جميعة "​اليازا​" ​زياد عقل​، على أنّ "هناك ظاهرة تزيد على الطرقات اللبنانية، هي كثرة انقلاب السيارات".

وأوضحت في تصريح تلفزيوني، أنّ "هذه الظاهرة هي نتيجة أوّلًا السرعة وثانيًا غياب الإشارات التحذيرية على الطرقات وفق الأصول". وبيّن أنّ "اقتراحنا إلى ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ هو أن يكون هناك دليل موحّد للإجبار على تحسين شروط ​السلامة العامة​".