ترأس رئيس أساقفة صور للموازنة ​المطران شكر الله نبيل الحاج​ في كنسية ​سيدة البحار​ بحارة صور القديمة ​رتبة الغسل​، عاونه المونسيور شربل عبد الله، بحضور حشد من المؤمنين. ولفت الحاج خلال العظة إلى "معاني المناسبة وأهميتها للمسيحية"، مشيراً إلى أن "رتبة الغسل تختصر حياة ​السيد المسيح​ وموته من أجل ​الانسان​، وهو يودي الى القيامة و​العالم​ الآخر ويأخذنا اليهما، وإلى الأبدية"، مؤكداً "أننا لا نستطيع، إلا أن ننقي ضميرنا ونفسنا حتى نشارك في جسد المسيح ودمه وبالتالي، إذا كنت خاطئا لا تستطيع أن تتناول القربان المقدس، بل يجب أن تكون مستعدا ومهيأ نفسيا وجسديا، للمشاركة في كل النعم والبركات، التي أعطانا إياها المسيح من خلال سر القربان المقدس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج ترأس رتبة خميس الغسل في كنسية سيدة البحار صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.