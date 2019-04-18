توقيع مذكرة تفاهم بين طيران الشرق الاوسط والطيران المدني المكسيكي

وقع المدير العام للطيران المدني ​محمد شهاب الدين​ ورئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق ومندوبان عن ​شركة طيران الشرق الاوسط​ وليد أبي اللمع وفدى المفتي، في ​المكسيك​، مذكرة تفاهم مع ​الطيران المدني​ المكسيكي.

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