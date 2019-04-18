أبو سليمان: الدولة اللبنانية تستدين وتزيد ديونها

علق الخبير المالي والاقتصادي ​​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني على إعلان وزير المال ​علي حسن خليل​، أنّ ​لبنان​ يحضّر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5- 3 مليارات ​دولار​ في 20 أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة، قائلا: "​الدولة اللبنانية​ تصدر السندات الدولية لتدخلها على خزينتها"، مشيراً إلى أن "الدولة اللبنانية تستدين وتزيد ديونها".

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