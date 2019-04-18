قصارجي احتفل برتبة الغسل في كاتدرائية الملاك رفائيل ببعبدا برازيليا

احتفل رئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي برتبة الغسل في يوم خميس الأسرار بكاتدرائية الملاك رفائيل في بعبدا برازيليا، بمشاركة النائب العام المونسنيور رفائيل طرابلسي، والكهنة: يوسف خالد، جوزاف رفول، وكرم من العراق، وحضور حشد من المؤمنين.
وخلال القداس، قام المطران قصارجي بغسل أرجل 12 طفلا في تقليد سنوي يستعيد خلاله المؤمنون تذكار العشاء الأخير للمسيح، حيث قام بغسل وتقبيل أرجل تلاميذه ال12.
وفي المناسبة، ألقى الأب ابراهيم سعد عظة تحدث فيها عن رتبة الغسل وتأسيس سر الافخارستية.
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