افرام: المراجع الامنية مسؤولة عن اغلاق الحدود أمام التهريب غير الشرعي

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نعمت افرام​ في حديث تلفزيوني إلى أن" صرخة التجار اللبنانيين واضحة نتيجة التهريب والوزارات المختصة والمراجع الامنية مسؤولة عن اغلاق الحدود أمام التهريب غير الشرعي وهذه الصرخة التي نقلناها قوية وبات التهريب أمر هائل في لبنان والمعابر غير الشرعية في لبنان عددها فوق 130 معبر على ​الحدود اللبنانية السورية​".

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