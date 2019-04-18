علق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ في حديث تلفزيوني على قانوني رفع ​السرية المصرفية​ ورفع الحصانة عن الموظفين الذين سقطا خلال الجسلة التشريعية التي عقدت يوم أمس، قائلا: "اقتراحي القانونين متضاربين مع قوانين أخرى والامر لا يجري هكذا سريعا وهذا الموضوع من المفترض أن يدرس في اللجان المختصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: اقتراحا القانونان الذين سقطا يوم أمس من المفترض أن يدرسا باللجان المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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