المطران ضاهر: صلّوا من أجل إحلال السلام في قلوب المسؤولين ليجتازوا هذه المرحلة ويصلوا الى برّ الامان

شدد رئيس اساقفة ​طرابلس​ وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ادوار ضاهر​ على "ضرورة نبذ روح التكابر وترسيخ ثقافة التواضع، واعتبار الآخر إنسانًا يتوجّب علينا احترامه والاستماع اليه، ولو كنا أفضل منه في المجتمع".

وأشار المطران ضاهر، في عظته خلال احتفاله ب​رتبة الغسل​ في كنيسة سيدة الوحدة في ​ضهر العين​ – النخل، إلى أن "علينا عيش معنى التواضع لأنه النور الحقيقي، فالمسيح حاضر وحيّ معنا، وقد أراد ​السيد المسيح​ أن يعيش كإنسان، ويختبر كل التجارب الانسانية من ألم وجوع وفقر وتواضع وعذاب، ومن قد علمنا طريق الحياة السليمة "أحبوا بعضكم بعضًا كما أنا أحببتكم"، وعلمنا يوم كان يتعذب ويتألم حيث قال "اغفر لهم يا أبتاه"، من هنا علينا أن نتخذ العبر ونتعلم أن السيد المسيح هو ينبوع ​المحبة​ والمغفرة والتسامح، ونحن بدورنا علينا أن نتشبه به".

وطلب المطران ضاهر من المؤمنين "​الصلاة​ من أجل العالم كله ومن أجل أن يحل السلام والوئام ربوع وطننا ​لبنان​ وفي قلوب وربوع المسؤولين كي يتمكنوا من اجتياز هذه المرحلة والوصول الى برّ الامان".