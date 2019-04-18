سبوتنيك: توافد عشرات الآلاف من السوادنيين نحو القيادة العامة للجيش

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "شاهد عيان أفاد بتوافد عشرات الآلاف من ​السودانيين​ نحو القيادة العامة للجيش في ​خرطوم​، في مسيرة داعمة للاعتصام والاحتجاجات، للضغط علي المجلس العسكري للقبول بمطالب الشعب بتسليم حكومة إلى مجلس سيادي مدني فورًا".

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