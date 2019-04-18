الخارجية الفرنسية: اتهام باريس بدعم المشير حفتر لا أساس له

أكدت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ أن "الاتهامات الموجهة إلى ​باريس​ بدعم الجيش الوطني الليبي لا أساس لها من الصحة".

وفي 4 نيسان، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس والتي قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.