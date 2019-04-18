عبد المهدي: العراق حريص على العمل ضمن بيئته العربية والإسلامية

لفت رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي إلى أن "العراق حريص على العمل ضمن بيئته العربية والإسلامية، وإقامة علاقات متوازنة تخدم مصالح شعوب المنطقة"، مشيراً إلى أن "مجلس التعاون الخليجي، مهم بالنسبة للعراق، والتعاون والعلاقات الاقتصادية يجب أن تتقدم نحو الأفضل".
ووصل عبد المهدي، الأربعاء، إلى الرياض، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه فيها 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.
واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق، في كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
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