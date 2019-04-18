عبد المهدي: العراق حريص على العمل ضمن بيئته العربية والإسلامية

لفت رئيس الوزراء ​العراق​ي، ​عادل عبد المهدي​ إلى أن "العراق حريص على العمل ضمن بيئته العربية والإسلامية، وإقامة علاقات متوازنة تخدم مصالح شعوب المنطقة"، مشيراً إلى أن "​مجلس التعاون الخليجي​، مهم بالنسبة للعراق، والتعاون والعلاقات الاقتصادية يجب أن تتقدم نحو الأفضل".

ووصل عبد المهدي، الأربعاء، إلى ​الرياض​، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه فيها 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.

واستأنفت ​السعودية​ العلاقات الدبلوماسية مع العراق، في كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.