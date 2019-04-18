وزير الخارجية التونسي شدد على ضرورة إنهاء الاقتتال في ليبيا

شدد وزير الخارجية التونسي، ​خميس الجهيناوي​ على "ضرورة إنهاء الاقتتال في ​ليبيا​"، داعياً جميع الجهات إلى "ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه ​الأمم المتحدة​، للتوصل إلى حل سلمي توافقي ليبي ليبي يعيد ​الأمن​ والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق، وينهي معاناة شعبه".

وأكد "دعم تونس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لوضع حد للقتال الدائر في عدد من المناطق الليبية وخاصة العاصمة ​طرابلس​، وإنهاء التصعيد العسكري، حقنا لدماء أبناء الشعب الواحد، وحفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء وأمنهم".