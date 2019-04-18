رويترز: الجنيه السوداني تعزز في السوق السوداء بعد عزل البشير

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن"الجنيه السوداني تعزز أمام ​الدولار​ الأميركي في السوق السوداء السودانية في أعقاب عزل الرئيس ​عمر البشير​"، موضحةً أن "الجنيه السوداني استقر عند مستوى الـ 53 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء، وذلك بعد أن كان عند 74 جنيها مقابل الدولار عشية عزل البشير".

يذكر أن الفريق أول عوض بن عوف أعلن يوم 11 نيسان عن عزل عمر البشير وتشكيل ​المجلس العسكري​ الانتقالي الذي سيدير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأعلن المجلس الانتقالي الذي تولى رئاسته الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​ يوم 12 نيسان، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية، بما فيها ل​محاربة الفساد​.