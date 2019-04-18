أعلنت هيئة السكة الحديد الحكومية المصرية عن "إصابة 9 أشخاص جراء خروج قطار عن مساره شمالي مصر"، موضحةً أن "قطار ركاب تأخر شمالي البلاد نتيجة سقوط وحدة ربط العجلات العربة الثانية من القطار، دون انقلاب العربة".

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