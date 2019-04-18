شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن براءته في تقرير مولر :«انتهت اللعبة» والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بتأييد من وزير العدل بيل بار، براءته في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة والتواطؤ المزعوم لحملته الانتخابية مع روسيا، قبل نشر تقرير مولر الذي طال انتظاره.
وكتب ترامب على تويتر "اللعبة انتهت"، وأضاف "أنا في أحسن حال اليوم".
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