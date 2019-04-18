شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المصابين في حادثة القطار بمصر إلى 30 مصاباً والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر لـ"اليوم" عن ارتفاع أعداد المصابين في حادث خروج قطار عن القضبان في مصر ، عصر اليوم ، إلى 30 مصاباً.

وكان انحرف قطار ركاب بمحافظة كفر الشيخ المصرية عن مساره مما ادى لخروج 3 عربات عن القضبان

وتتفاوت الإصابات ما بين الكدمات والاغماءات وتم نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم .

وانتقلت قيادات الشرطة والمحافظة وفريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وتبين ان القطار كان متجها من محطة كفر الشيخ إلى محطة بيلا وانحرف عن مساره عند قرية ابو تمادة التابعة لمحافظة كفر الشيخ اثر اصطدامه بمقطورة سيارة نقل .