السعودية تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان والصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علم المملكة العربية السعودية
أدانت المملكة العربية السعودية، الخميس، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم بلوخستان جنوب غربي باكستان، والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.
وقدمت المملكة العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا وحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وقتل مسلحون مجهولون 14 شخصا في جنوب غربي البلاد باكستان بعد خطفهم في إقليم بلوخستان، وقال ضياء الله لانجوف وزير داخلية بلوخستان إن "القتلى كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة وعثر عليهم بالقرب من بلدة أورمارا في منتصف الطريق بين كراتشي وجوادار".
وفي الصومال، لقي 5 مدنيين على الأقل مصرعهم، وأصيب 6 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون، الخميس، على منزل بقرية كاوو جودي بجنوب العاصمة مقديشو.
وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، والمصابين في حالة حرجة من بينهم صبي صغير، مشيرة إلى أنه لم يتبين السبب وراء الهجوم، إلا أن مصادر أفادت بأن المسلحين استخدموا بنادق كلاشنيكوف في تنفيذ الهجوم.
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