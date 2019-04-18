رئيس الجبهة الوطنية للتغيير بالسودان: القوات المسلحة انحازت للشعب

قال الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس المجلس الرئاسي للجبهة الوطنية للتغيير بالسودان، إن ما قامت به القوات المسلحة السودانية خلال الأيام الماضية يعد انحيازا لمطالب الشعب، لتجاوز الأزمة والخروج بالبلاد إلى برد الأمان.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس، وفد الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور غازي صلاح الدين.

وأوضح الدكتور غازي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول رؤية الجبهة للأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي التوجه نحو بناء الدولة بالتشاور مع التيارات المدنية ومحاربة فكرة الإقصاء بين القوى السياسية.





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وقال إن الجبهة قدمت مقترحات محددة حول هيكلة الدولة ونظام الحكم وتكوين جهاز تشريعي له سلطات واختصاصات من أجل خلق توازن بين النظام الرئاسي والبرلماني.

وأشار الدكتور غازي إلى أن الجبهة الوطنية للتغيير تعهدت بإعداد تصور مكتوب حول بنية الدولة وإصلاحها، وتعزيز السلام عبر الحوار مع القوات المسلحة.

بدوره، أثنى حسن عثمان رزق وعدد من المتحدثين من الكيانات المكونة للجبهة على انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب والقرارات المهمة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي، ومنها إطلاق المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة مدنية، مطالبا بمحاكمة الفاسدين والذين قتلوا الثوار عبر محاكمات عادلة ونزيهة.

ولفت إلى أهمية خلق علاقات خارجية متوازنة إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الجبهة ستكون سندا وعضدا للمجلس في هذه المرحلة.