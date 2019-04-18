الان تتابع بالفيديو.. ضبط عشرات الملايين من الدولارات في القصر الرئاسي السوداني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات تمكن عناصر من ضباط المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق عبد الفتاح برهان من ضبط عشرات الملايين من الدولارات في القصر الرئاسي السوداني. وأفادت تقارير لوسائل إعلام سودانية بأن الأموال المضبوطة تعود لقيادات الحكومة السابقة برئاسة البشير، وقد أثارت الجدل اليوم بشكل واضح. فيما أوضح مصدر أمني أنه تم إيداع الأموال المضبوطة في خزينة بنك السودان المركزي.

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