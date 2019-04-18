الان تتابع غريفيثس: الأطراف لم تتفق بشأن نشر القوات الأمنية في الحديدة بعد الانسحاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات توقع مارتن غريفثس المبعوث الأممي إلى اليمن الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه لم يتم التوصل لاتفاق حول نشر قوات أمنية في الحديدة بعد الانسحاب.

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