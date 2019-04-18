رئيس الوزراء اليمني يجدد اتهام حكومته للحوثيين بعرقلة جهود السلام

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

جدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اتهام حكومته لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بعرقلة جهود السلام في اليمن.

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وقال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، إن خمسة أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم هي وقت كافٍ لتحديد من هو المتسبب بعرقلة التنفيذ.

وأشار، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الحوثيين أحرقوا كل قوارب السلام والوضع الإنساني يتفاقم في الحديدة ولا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك.