الان تتابع الخارجية الأميركية: سياستنا تجاه السودان تخضع لتقييم الأحداث وأفعال المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:48 م, 18 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن سياستها تجاه السودان تخضع لتقييم الأحداث وأفعال المجلس الانتقالي.

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