شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالرياض: اكتمال الاستعدادات لاستقبال المواطنين للاستفتاء على الدستور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض السفير ناصر حمدي، أن السفارة المصرية في الرياض أتمت استعداداتها بالكامل لاستقبال المواطنين المصريين للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية المقررة خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.

وأوضح السفير حمدي، أن السفارة قامت بتوفير عدد كافٍ من اللجان الانتخابية في مقر السفارة، بحيث تضمن سلاسة الإجراءات طوال فترة الاستفتاء، وبحيث تكون قادرة على استيعاب كافة المواطنين المصريين المقيمين في نطاق اختصاص السفارة، بما يضمن خروج المشاركة في عملية الاستفتاء على النحو الأمثل.

وأشار السفير المصري، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودي لتأمين مقر الاستفتاء، والسماح للمواطنين المصريين بالدخول إلى حي السفارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

ودعا السفير ناصر حمدي كافة المواطنين المصريين المقيمين في المملكة إلى المشاركة بكثافة وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.