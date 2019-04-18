شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة تركية تتنبأ بتكرار مسرحية «انقلاب غولن» في أنقرة.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تنبأت الناشطة الحقوقية التركية يلدز مصطفى بتكرار مسرحية انقلاب فتح الله غولن مرة ثانية في أنقرة قريباً.

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وقالت يلدز بحسب مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي: "المَخرج من الانتكاسة الانتخابية في انتخابات البلديات، والتي طالت رجب طيب أردوغان خصوصاً في اسطنبول ومدن أخرى، لن يكون أمراً مسلّماً بها من قبل الرئيس التركي، والمخرج سيكون بخلق الذريعة لقانون طوارئ يمنح أردوغان سبباً لوضع يده على البلاد، فيما وصل أقرب أصدقاء أردوغان إلى التخلي عنه، بل ومناصبته العداء ومن بينهم عبد الله غول، الحليف السابق ورفيق أمس أردوغان".

تضيف يلدز: "قد يعثر على سيناريو اغتيال.. محاولة انقلاب.. تحركات احتجاجية كردية تتطلب القمع والحديد والنار، وبعدها يطلق يده في تركيا، تماماً كما فعل أعقاب سيناريو انقلاب فتح الله غولن ولم لا؟".

وعلى أعقاب سيناريو الانقلاب، ووفق تقارير أممية موثقة، ومن بينها تقرير للجنة من هيئة الأمم المتحدة، ثمة آلاف الآلاف من الانتهاكات التي طالت الحريات وممارسة التعذيب والاعتداء على حقوق الإنسان في ظل تمديد الحكومة التركية حالة الطوارئ أكثر من مرة، فقد شهدت تركيا اعتقال 160 ألف شخص، وفصل 152 ألف شخص من وظائفهم، ومنهم أكاديميين، وقضاة، وكتاب وصحفيون، من دون أي تحقيق.