شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: أهالى مطروح سيخرجون للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح ، أن أهالى مطروح أعلنوا دعمهم الكامل للتعديلات الدستورية وسيخرجون عن بكرة أبيهم لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وإعلان دعمهم للاستقرار ولاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء

وأوضح العميري ، في بيان له، أن المشاركة في التعديلات الدستورية بشكل كبير هي رسالة للداخل والخارج وهي دعم للوطن، وللرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى استطاع أن ينتشل الدولة المصرية من مرحلة اللادولة لدولة تحظى باحترام جميع الدول، واستعادة علاقة مصر على كافة الأصعدة سواء العالمية أو الإقليمية أو الإفريقية، بالإضافة لكم المشاريع القومية التى لا حصر لها والتى لا ينكرها إلا جاحد.

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وأشار نائب مطروح، إلى أن المشاركة في التعديلات الدستورية بكثافة هي رسالة من أبناء مطروح للدولة بأن حراس مصر الغربية على عهدهم ووعدهم في دعم استقرار الدولة، مؤكدا أن مطروح على ثقة في القوات المسلحة ودورها الوطني ، مؤكدا أن أبناء محافظة مطروح سيضربون المثل كعادتهم فى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية فى التعديلات الدستورية.