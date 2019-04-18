شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة ،عن تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستفتاء في 19 مركزا وقسما علي مستوي المحافظة لمتابعة الاستفتاء ومساعدة الناخبين في الوصول للجان الانتخابية.

وأوضح يوسف خطاب، فى بيان للحزب، الأمين العام لحزب الحرية المصري بالجيزة ، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الأمين العام المساعد وامين جمال جعفر وهيئة مكتب المحافظة والاقسام والمراكز، أن غرفة العمليات سوف تعمل علي مدار 3 أيام متواصلة وبشكل مباشر مع الاحياء والمراكز منذ بدء التصويت وحتي غلق باب الاستفتاء والفرز وإعلان النتائج.

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وأكد "خطاب" أهمية هذه التعديلات الدستورية وعن الفائدة المرجوة للفئات التى استهدفها التعديلات خصوصا المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ثقته الكاملة في جميع أعضاء الحزب بالجيزة.

وأشار "خطاب" إلى أن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية خلال تلك المرحلة الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود لعبور تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن واصفا المتخاذلين " بالخيانة".