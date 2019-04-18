تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدشن هاشتاج (#صوتك_مستقبلنا)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هاشتاج #صوتك_مستقبلنا وذلك لحث وتشجيع المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري وإبداء رأيهم.وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الهدف من دعوتهم المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، هوا أن يرسم المصريين ملامح المستقبل من خلال أصواتهم، حيث تعد المشاركة هى أساس تنمية الحياة السياسية.

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