شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: التعديلات الدستورية بمثابة عبور جديد للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن المشاركة فى استفتاء الدستور واجب وطنى وعبور جديد للبلاد، وامتداد مهم وضرورى لمرحلة تاريخية من عمر الوطن، وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أننا سنخرج جميعاً إلى اللجان فى مظاهرات حب للوطن وتأييد لقيادتنا السياسية كى نرسى قيم ومبادئ عليا تعمر الديار وتبنى الأوطان وتحيا مصر بلد عزيزة مكرمة.

وقال اللواء رؤوف فى بيان له أننا نقف الآن على أعتاب مرحلة مفصلية من عمر الوطن مرحلة تخطو بدولتنا نحو الأمام نغير فيها المسار ونصنع مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة ولعل المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية، بمثابة بداية حقيقية لأول طريق البناء.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية لقد باتت المشاركة الآن ليست مجرد خيار إنما هو واجب وطنى يقودنا لاستكمال ما بدأناه فى مسيرة الإصلاح السياسى والديمقراطى والحفاظ على مكتسبات تحققت خلال السنوات الأخيرة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تمهيدًا للوصول إلى دولة كبرى تقف فى مصاف الدول المتقدمة .

وتابع قائلاً : لذا أكرر .. وأكرر .. أن التعديلات الدستورية بمثابة عبور جديد للبلاد، وامتداد مهم و ضرورى لمرحلة تاريخية بدأها الرئيس السيسى منذ توليه أمور الحكم، مرحلة رسم خلالها مستقبل جديد لمصر التى نحلم بها جميعاً .

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واوضح اللواء رؤوف السيد على اننا إذ نؤكد على ان المشاركة فى استفتاء الدستور بمثابة انتصار للإرادة المصرية ورفض لإملاءات جماعات التمويل الخارجى وايضاً انتصار لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان التى حاولت جر مصر إلى عصور ظلامية .. ولولا يقظة الشعب وحماية الجيش لتحولت مصر الى قندهار أخرى تغط فى غياهب من الظلمات .

وقال رئيس الحركة الوطنية : اننى أطالب شعبنا العظيم .. بضرورة الحذر من أصوات خبيثة تحرض على مقاطعة الاستفتاء ودعوات شيطانية تسعى الى تشكيل رأى عام محرض على المقاطعة علينا جميعاً ان نكون واعين لحملات التشكيك كى نفوت الفرصة على كل من يريد ان يجرنا للوراء .

واختتم مسدداً على اننا سنخرج جميعاً الى لجان الاستفتاء فى مظاهرات حب للوطن وتأييد لقيادتنا السياسية نرسى قيم ومبادئ عليا تعمر الديار وتبنى الأوطان وتحيا مصر بلد عزيزة مكرمة .