شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات": هذه الدول لن يكون فيها تصويت على الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، إن الهيئة قبلت طلبات 70 من منظمات المجتمع المدنى و133 مؤسسة دولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها من 20 -22 إبريل الجارى .

وأضاف محمود الشريف خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية، أنه تم قبول طلبات 40 مؤسسة إعلامية للتغطية الإعلامية.

وأشار الشريف إلى أن هناك 140 بعثة دبلوماسية فى الخارج، وأن هناك بعض الدول فى الخارج لن يكون فيها تصويت مثل الصومال وليبيا واليمن وسوريا.

ونوه المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها إلى أن هناك 19 ألف قاض يشرفون على العملية الانتخابية وأنه سيكون 368 لجنة عامة و13 الف وما يزيد من لجان فرعية .