شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية شباب الأحزاب لطلاب عين شمس: لازم يكون لكم دور فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مقلد ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التقت خلال جولاتها بالجامعات الاف الطلاب لتوعيتهم بأهمية المشاركة بكافة الاستحقاقات السياسية .

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى كلمته لطلاب جامعة عين شمس ، قائلا:"مش بنقولكوا شاركوا بنعم ولا لا بس بنقولكوا انزوا شاركوا ولازم يكون ليكوا دور" .

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية عقدت العديد من الفاعليات فى الجامعات منها جامعات حلوان وبنها والزقازيق وغيرها التقت خلالها الألاف من الطلاب بالجامعات لتوعيتهم بأهمية النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية نظمت العديد من الفعاليات والجولات بالجامعات خلال الأيام الماضية، كان آخرها ندوة الإثنين الماضى بجامعة بنها والتي أقيمت بعنوان " قوتنا في دستورنا" ، وتضم تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية، عدد من شباب السياسيين وكافة التيارات السياسية، ويتم قبول طلبات الانضمام اليها وفق معايير محددة تم وضعها من قبل التنسيقية رافعين شعار " الحوار دون التعصب الي فصيل سياسي محدد".

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو يونس أمين سر التنسيقية ، والدكتورة غادة على ، والنائب طارق الخولى ، وأحمد مقلد ، ومحمد فريد ، ومحمد موسى ، أعضاء التنسيقية .





























































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