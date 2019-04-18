شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى لطلاب "عين شمس" عايزينكوا فى طليعة المشاركين بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء التنسيقية أجروا الكثير من الجولات داخل الجامعات، وذلك بهدف توجيه رسالة بضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بغض النظر عن التصويت بنعم أو لا، فالمهم أن يقول الشباب رأيهم.

وأضاف الخولي، فى تصريحات له ضمن فعاليات التنسيقية بجامعة عين شمس، أن المشاركة في الاستفتاء جزء من تعبير الشباب عن ذاتهم، مشيرا إلى أن هناك شباب ضحوا بنفسهم من أجل تأمين عملية التصويت، والعيش في مناخ آمن يسمح بإجراء الاستفتاء.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك استجابة كبيرة من الطلاب والشباب مع فعاليات التنسيقية، مشيرا إلى أنه يجب أن نكون على قدر المسؤولية ، موجها كلمته لطلاب جامعة عين شمس قائلا: عايزنكوا تكونوا في طليعة المشاركين فى الاستفتاء وتقديم صورة مشرفة لشباب مصر أمام العالم".

يذكر أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية نظمت العديد من الفعاليات والجولات بالجامعات خلال الأيام الماضية، كان آخرها ندوة الإثنين الماضى بجامعة بنها والتي أقيمت بعنوان " قوتنا في دستورنا" ، وتضم تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية، عدد من شباب السياسيين وكافة التيارات السياسية، ويتم قبول طلبات الانضمام اليها وفق معايير محددة تم وضعها من قبل التنسيقية رافعين شعار " الحوار دون التعصب الي فصيل سياسي محدد".

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو يونس، أمين سر التنسيقية ، والدكتورة غادة على ، والنائب طارق الخولى ، وأحمد مقلد ، ومحمد فريد ، ومحمد موسى ، أعضاء التنسيقية .

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