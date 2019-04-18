شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين تحث طلاب "عين شمس" بالمشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد وفد من شباب " تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" ، على مسرح جامعة عين شمس، قبل بدء حفل الفنان رامى صبرى، مطالبين شباب الجامعة بالنزول إلى لجان التصويت، وإبداء رأيهم فى التعديلات المنتظر الاستفتاء عليها ، وهتف شباب التنسيقية للطلاب بهتافات " تحيا مصر" " تحيا مصر" مطالبين الشباب بالتفاعل والإيجابية بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء.

يذكر أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية نظمت العديد من الفعاليات والجولات بالجامعات خلال الأيام الماضية، كان آخرها ندوة الإثنين الماضى بجامعة بنها والتي أقيمت بعنوان " قوتنا في دستورنا" ، وتضم تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية، عدد من شباب السياسيين وكافة التيارات السياسية، ويتم قبول طلبات الانضمام اليها وفق معايير محددة تم وضعها من قبل التنسيقية رافعين شعار " الحوار دون التعصب الي فصيل سياسي محدد".

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو يونس أمين سر التنسيقية ، والدكتورة غادة على ، والنائب طارق الخولى ، وأحمد مقلد ، ومحمد فريد ، ومحمد موسى ، أعضاء التنسيقية .



قبل بدء حفل رامى صبرى (1)



قبل بدء حفل رامى صبرى (2)



قبل بدء حفل رامى صبرى (3)



قبل بدء حفل رامى صبرى (4)



قبل بدء حفل رامى صبرى (5)



قبل بدء حفل رامى صبرى (6)



قبل بدء حفل رامى صبرى (7)



قبل بدء حفل رامى صبرى (8)

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قبل بدء حفل رامى صبرى (9)



قبل بدء حفل رامى صبرى (10)



قبل بدء حفل رامى صبرى (11)



قبل بدء حفل رامى صبرى (12)



قبل بدء حفل رامى صبرى (13)



قبل بدء حفل رامى صبرى (14)



قبل بدء حفل رامى صبرى (15)



قبل بدء حفل رامى صبرى (16)



قبل بدء حفل رامى صبرى (17)