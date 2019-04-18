شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يطالب الشعب بالمشاركة الفاعلة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا تحالف الأحزاب المصرية كافة فئات الشعب المصرى للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن وأمنها، محذرين ممن وصفوها بـ"الأصوات الخبيثة" المحرضة علي مقاطعة الاستفتاء وتشكيل رأي عام ضد المشاركة فيها.

بداية، طالب المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد المرشح الرئاسي السابق الشعب المصري بالتصدي المتربصين بمصر وبأمنها من خلال المشاركة الفاعلة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وأكد موسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، دعمه لمد مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، لما تحققه من استقرار سياسي.

وشدد موسي، علي الوقوف خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة وجهاز الشرطة، مشيداً بأداء مجلس النواب خلال مناقشة التعديلات الدستورية التى تهدف إلى استقرار مصر قائلاً: البرلمان بذل جهدا كبيرا من أجل مصر.

ومن جانبه أكد المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الدعم الكامل لكافة التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لحشد المواطنين لصناديق الاستفتاء.

ووجه مطر، التحية والتقدير إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية لإقرار التعديلات الدستورية التى تهدف إلى استقرار مصر.

كما وجه مطر لرجال القوات المسلحة والشرطة داعيا المولى عز وجل أن يبعد عن مصر كل مكروه، مؤكداً في الوقت ذاته وقوف الأحزاب المصرية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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فيما أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن المشاركة في استفتاء الدستور واجب وطني وعبور جديد للبلاد، وامتداد مهم وضروري لمرحلة تاريخية من عمر الوطن، قائلاً: "سنخرج جميعاً إلي اللجان في مظاهرات حب للوطن وتأييد لقيادتنا السياسية كي نرسي قيم ومبادئ عليا تعمر الديار وتبني الأوطان وتحيا مصر بلد عزيزة مكرمة".

ودعا السيد، المواطنين على المشاركة والنزول إلي صناديق الاستفتاء، قائلاً: إننا نقف علي أعتاب مرحلة مفصلية من عمر الوطن، مرحلة تخطو بدولتنا إلي الإمام، نصنع فيها مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، والمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية، بمثابة بداية حقيقية لأول طريق البناء.



وأشار السيد إلي أن المشاركة في الاستفتاء هو واجب وطني يقودنا إلي استكمال ما بدأناه في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي والحفاظ على مكتسبات تحققت خلال السنوات الأخيرة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تمهيدًا للوصول إلى دولة كبري تقف في مصاف الدول المتقدمة، متابعاً: التعديلات الدستورية بمثابة عبور جديد للبلاد، وامتداد مهم وضروري لمرحلة تاريخية بدأها الرئيس السيسي منذ توليه أمور الحكم.

وشدد السيد، علي أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يعد بمثابة انتصار للإرادة المصرية ورفض لإملاءات جماعات التمويل الخارجي وأيضاً انتصار لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان التى حاولت جر مصر إلى عصور ظلامية، ولولا يقظة الشعب وحماية الجيش لتحولت مصر إلي "كندهار" أخرى، مطالباً الشعب بالحذر من أصوات خبيثة تحرض علي مقاطعة الاستفتاء.. ودعوات شيطانية تسعي إلي تشكيل رأي عام محرض علي المقاطعة.. علينا جميعاً أن نكون واعين لحملات التشكيك كي نفوت الفرصة علي كل من يريد أن يجرنا للوراء .

وبدوره أكد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة أن الاستفتاء سيكون يوم عرس للوطن، مشيراً إلي أن صالح مصر يقتضي الموافقة علي التعديلات الدستورية ودعا الشباب المصري للنزول بقوة إلي صناديق الاستفتاء.

ووجه محمد المنصوري الأحرار الدستوريين الشكر إلي مجلس النواب على جهوده الكبيرة لإقرار التعديلات الدستورية، فيما دعا خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي الشباب للخروج لصناديق الاستفتاء بقوة وتأييد التعديلات الدستورية والمشاركة الإيجابية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة لرسم مستقبل الوطن.