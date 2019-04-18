وزير التعليم: مسئولياتي تُجبرني على المشاركة في آلاف المجموعات بـ"واتساب"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسئولياته تجبره على المشاركة في نحو 2600 مجموعة على "واتسآب"، إضافة إلى الإجابة، ونفي ما يُثار من شائعات تحوي في مضمونها عدم صلاحيتها للتصديق ورغم ذلك يسعى الإعلام للحصول على نفيها.
وانتقد شوقي، خلال كلمته بافتتلح منتدى الاسكندرية للاعلام، سرعة نقل الخبر دون تحقق أو نسبه إلى مصادر مسئولة، ما ينال من المهنية والمعايير الأخلاقية للصحافة والإعلام، مطالبًا الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام الإجابة على تساؤلات مثل "ما معنى الإعلام في 2019؟ ما هو تعريف الإعلامي، ما هي...
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