المتحدث العسكري للمصريين: «جاهزون لتأمينكم خلال الاستفتاء» (فيديو)

كتب- هيثم كمال

وجه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة رسالة للمصريين، مؤكدًا من خلالها أن القوات المسلحة والشرطة المدنية متواجدة بجميع المقار الانتخابية، وجاهزة لتأمين المواطنين، مضيفًا: «إحنا موجودين وجاهزين لتأمينكم، وتأمين إرادة الشعب خلال عملية الاستفتاء».

وأضاف المتحدث العسكري، أنه تنفيذًا لتوجيهات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات لتنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على التعديلات الدستورية...