إنذار لرئيس "النواب" لإحالة النائب أحمد الطنطاوي للجنة القيم

أرسل طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طالب فيه بإحالة أحمد الطنطاوى، النائب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ إلى لجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق.

وقال محمود في إنذاره: "إن النائب المذكور يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها في الداخل والخارج وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وأنه جرى اتفاق مشبوه ما بين النائب وتلك الجهات على قيامه خلال إلقائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية على توجيه الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، وهو ما...